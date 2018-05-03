البشير: متفقون تماما مع إثيوبيا حول سد النهضة

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن بلاده متفقة تماما مع موقف إثيوبيا في إطار قضية سد النهضة، متعهدا بأن حصة مصر من مياه نهر النيل لن تتأثر بهذا المشروع.

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وقال البشير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، عقد في الخرطوم اليوم الخميس عقب محادثات ثنائية بين الزعيمين: "نحن متوافقون تماما مع إثيوبيا منذ أن كان سد النهضة فكرة، وتبين لنا أن آثار السد الموجبة أكثر من السالبة".

وأضاف البشير مشددا: "السد يهم 3 دول منها مصر، وبالنسبة لنا هناك التزام قاطع بأن حصة مياه أخوتنا في مصر لن تتأثر بالسد".

بدوره، قال أحمد إن "الأمر الأكثر أهمية هو خفض الجانب السلبي للمشروع"، مبينا: "إننا نعمل على ذلك لحماية مصالح الدول الصديقة".

وأردف رئيس وزراء إثيوبيا: "ليس لدينا أي نية للإضرار بالسودان أو مصر".

وكان قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا، في مارس 2015، اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية حول سد النهضة تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الـثلاث.

لكن في 13 نوفمبر الماضي أعلنت مصر تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة مبدئيا على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الخرطوم وأديس أبابا.

وتخشى مصر من أن يؤدي السد الإثيوبي إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان، فيما تقول إثيوبيا، التي يتضامن معها السودان، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.

المصدر: سبوتنيك + وكالات

رفعت سليمان