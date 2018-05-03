رسالة قطرية شديدة اللهجة إلى السعودية بعد اعتقال أحد مواطنيها

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام السلطات السعودية باعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، أمس الأربعاء، إنه تم "القبض واحتجاز المواطن القطري السيد الكربي من قبل السلطات السعودية، أثناء عودته من اليمن، بتاريخ 21 أبريل الماضي، حيث كان في زيارة لأسرته ودون ارتكابه أي فعل مؤثم، ودون توجيه أي اتهام له، وهذا يشكّل مخالفة صارخة للقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن الكربي يبلغ من العمر 63 عاما، ويعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة، التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة.

ودعت وزارة الخارجية القطرية إلى سرعة الإفراج عنه، وتحمل الجهات المعنية في السعودية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في المحافظة على سلامته وصحته، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وتمكين الجهات المختصة بدولة قطر من التواصل معه للاطمئنان عليه.

وطالبت الوزارة "بعدم اللجوء لهذه الإجراءات التعسفية ضد الشعوب بسبب الخلافات السياسية".

المصدر: وزارة الخارجية القطرية