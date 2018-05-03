الجامعة العربية تتضامن مع المغرب في أزمته مع إيران

أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي، عن تضامن الجامعة مع المغرب في قراره قطع علاقاته مع إيران.

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واعتبر المتحدث في بيان له، اليوم الخميس، أي تدخلات إيرانية في شؤون الدول العربية مرفوضة ومدانة، مؤكدا على أن القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في الظهران بشأن التدخلات الإيرانية، عكس موقفا عربيا صلبا في رفض هذه التدخلات، والعمل على التصدي لها.

وأشار عفيفي إلى أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة هذا الموضوع، تعد إطارا عربيا فعالا لتنسيق السياسات، وتوحيد المواقف، في مواجهة الأطماع والتهديدات، والتدخلات الإيرانية.

وأوضح أن هذا التطور، "يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار"، بحسب ما جاء في البيان.

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وقطع المغرب مؤخرا علاقاته الدبلوماسية مع إيران، متهما طهران بدعم جبهة البوليساريو، الأمر الذي نفته سفارة إيران في الجزائر، مؤكدة على أنه لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بنشاط هذه الجبهة.

المصدر: وكالات