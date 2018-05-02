راشق بوش بالحذاء يترشح للانتخابات في العراق

أعلن الصحفي منتظر الزيدي، الذي رشق بحذائه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في بغداد عام 2008، ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية في العراق .

وأعلن الزيدي (39 عاما) ترشحه للانتخابات ضمن تحالف "سائرون"، الذي يضم مرشحين من التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي.

وكتب الزيدي على "تويتر": "بعد التوكل على الله عقدنا العزم على كنس الفاسدين"، مضيفا في تغريدة أخرى: "سوف ننتزع حقوقكم من حلوقهم".

سوف ننتزع حقوقكم من حلوقهم A post shared by muntazer alzaidi (@muntazer_alzaidi) on Apr 17, 2018 at 2:48pm PDT

وحقق الزيدي شهرة واسعة بعد رشقه بحذاءيه جورج بوش الابن، أثناء عقده اصحفيا في بغداد قبل عشر سنوات مع رئيس الوزراء العراقي وقتها نوري المالكي.

Incase y'all didn't know, Muntadhar al-Zaidi, the Iraqi hero who threw his shoe at Bush in 2008 is running for president in the upcoming Iraqi elections. pic.twitter.com/muqYyfuhlK — ڣــڔحۡ (@lRAQlA) April 29, 2018

وصرخ الزيدي وقتها لبوش: "هذه قبلة الوداع من الشعب العراقي أيها الكلب".

يذكر أن القضاء العراقي حكم وقتها على الزيدي بالسجن ثلاثة أعوام، وخرج بعدما قضى 11 شهرا من عقوبته لحسن سلوكه.

المصدر: وكالات