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راشق بوش بالحذاء يترشح للانتخابات في العراق

أخبار العالم العربي

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أعلن الصحفي منتظر الزيدي، الذي رشق بحذائه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في بغداد عام 2008، ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية في العراق .

وأعلن الزيدي (39 عاما) ترشحه للانتخابات ضمن تحالف "سائرون"، الذي يضم مرشحين من التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي.

وكتب الزيدي على "تويتر": "بعد التوكل على الله عقدنا العزم على كنس الفاسدين"، مضيفا في تغريدة أخرى: "سوف ننتزع حقوقكم من حلوقهم".

سوف ننتزع حقوقكم من حلوقهم

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وحقق الزيدي شهرة واسعة بعد رشقه بحذاءيه جورج بوش الابن، أثناء عقده اصحفيا في بغداد قبل عشر سنوات مع رئيس الوزراء العراقي وقتها نوري المالكي.

وصرخ الزيدي وقتها لبوش: "هذه قبلة الوداع من الشعب العراقي أيها الكلب".

يذكر أن القضاء العراقي حكم وقتها على الزيدي بالسجن ثلاثة أعوام، وخرج بعدما قضى 11 شهرا من عقوبته لحسن سلوكه.

المصدر: وكالات

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