مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش الليبي

حمل المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري "الإخوان" وتنظيم "القاعدة" مسؤولية التفجير الذي حدث في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسماري إن تبني تنظيم "داعش" للتفجير مجرد ادعاء، ونفى أن يكون الهجوم قد أثر على مسار الانتخابات.

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وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس، عقد اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد هجوم مسلح على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أسفر عن سقوط 14 قتيلا.

المصدر: وكالات