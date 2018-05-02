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السودان يدرس سلبيات وإيجابيات مشاركة قواته في اليمن

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السودان يدرس سلبيات وإيجابيات مشاركة قواته في اليمن
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
الأعلام السودانية
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أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع السوداني الفريق أول علي محمد سالم أن الخرطوم تدرس تقييم مشاركة قواتها ضمن التحالف العربي، في اليمن.

وقال سالم في تصريحات صحفية في البرلمان السوداني: "نحن هذه الأيام نعكف على دراسات وتقييم مشاركة القوات السودانية في اليمن، وتشمل جوانب مختلفة سلبيات وإيجابيات المشاركة".

وأضاف: "ندرس مشاركة تشمل عدة جوانب، وفي النهاية سوف نقرر ما يعود بالمصلحة على البلد وأمنه واستقراره.. وفي نفس الوقت الوفاء بالتزاماتنا الإقليمية والدولية".

وأوضح وزير الدولة أن "المشاركين في هذه الدراسة هما: وزارة الدفاع، وهيئة الأركان المشتركة".

المصدر: RT + وكالات

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