حفل الزفاف في محافظة حجة.. التحالف قصف والشهود يصفون ما حدث

وصف المواطن اليمني يحيى جعفر، الضربة الجوية التي وجهتها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية لحفل زفاف في محافظة حجة، بالمفجعة حيث فقد فيها أهله وأقاربه.

وقال جعفر: "العديد من الأبرياء قتلوا، وأصيب العشرات.. البعض فقد أجزاء من جسمه"..."لم يكن هناك مبرر للقصف، الحوثيون لم يكونوا بيننا.. كان قصفا عشوائيا".

وأضاف: "خاطبنا السعودية مستفسرين عن سبب القصف العشوائي، ما السبب؟ سوف ننتقم لكل واحد من الضحايا؟".

وذكر مواطن آخر، أنه واثنان من أشقائه فقدوا أرجلهم ولم يستطيعوا التحرك من المكان لحين وصول الإسعاف ونقلهم، وقد توفي أحد أشقائه قبل أن تصله المساعدة الطبية.

من جهته، قال أيمن مدكور كبير الأطباء في أحد مستشفيات محافظة حجة: "أكثر من 20 شخصا قتلوا وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال، عند وقوع القصف".

وأضاف: "على ما أعتقد فإن العروس كانت بين القتلى".

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يدير عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ 2015، سقط خلالها أكثر من 16 ألف يمني وجرح ما يزيد عن 40 ألفا آخرين، وتسببت بتشريد مليوني شخص.

المصدر: "رابتلي"