تونس تؤكد القبض على أحد منفذي اغتيال الزواري

أكد مسؤول قضائي في تونس، اعتقال بوسني في كرواتيا، يشتبه في تنفيذه جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري، وقال إن السلطات البوسنية تدخلت ورفضت تسليمه إلى تونس.

ونقلت وسائل إعلام تونسية، عن الناطق باسم الجهة القضائية لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، قوله إن السلطات وجهت 7 مذكرات قضائية دولية في قضية اغتيال الزواري، إلى كل من مصر ولبنان وكوبا وتركيا وبلجيكيا والسويد والبوسنة، بعد أن تم التعرف على هوية المتهمين الذين نفذا عملية الاغتيال.

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وأوضح السليطي، أن المتهمين يحملان الجنسية البوسنية، مؤكدا أنه تم القبض على أحدهما في كرواتيا في 13 مارس الماضي إلا أن السلطات البوسنية تدخلت ورفضت تسليمه إلى تونس، وأنها أرسلت بدورها مذكرة تكميلية باعتبار أن القانون البوسني يمنع تسليم رعاياه. ولم يشر المسؤول التونسي، إلى ما إذا كان ألقي القبض على المتهم الثاني أم لا.

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وكانت السلطات التونسية أعلنت في 15 ديسمبر 2016، مقتل المهندس محمد الزواري في مدينة صفاقس جنوبي تونس.

وحينها اتهمت حركة حماس، إسرائيل باغتيال الزواري الذي أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، أنه كان عضوا فيها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهمت حركة حماس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، رسميا، جهاز الموساد ، بالمسؤولية عن اغتيال الزواري، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى لم تحددها، قالت إنها قدمت له خدمات لوجستية.

المصدر: وكالات