تفجير انتحاري يستهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية

قتل 7 أشخاص في هجوم شنه مسلحون بينهم انتحاري على مقر اللجنة العليا الانتخابية في العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المفوضية خالد عمار، قوله: "فجر انتحاري نفسه داخل مقر اللجنة بينما قام آخرون بإضرام النار في جزء من المبنى"، مضيفا أن "الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، ثلاثة من موظفي اللجنة وأربعة من أفراد قوات الأمن".

وأشار عمار إلى أنه فرّ من المبنى مع موظفين آخرين بعد الهجوم، لافتا إلى أن المعتدين دخلوا مكاتب اللجنة وأضرموا النار فيها.

العمليات المشتركة: التفجير أسفر عن مقتل عنصرين من أفراد الأمن والأوضاع تحت السيطرةhttps://t.co/QDLtPYXTlH#ليبياpic.twitter.com/pCyGMQsUqC — قناة ليبيا (@LibyasChannel) ٢ مايو ٢٠١٨

بعد الإجماع على الانتخابات الرئاسية 2018 .. الإرهاب يستهدف مقر المفوضيةhttps://t.co/lsVpsIkiAI#ليبياpic.twitter.com/3Me7R0uUdJ — قناة ليبيا (@LibyasChannel) ٢ مايو ٢٠١٨

بالصور.. تصاعد الدخان من أحد المباني في حي الأندلس بعد سماع دوي انفجارين

للتفاصيل https://t.co/FuhPIvIhUl#ليبيا#طرابلسpic.twitter.com/D5TXAXVpRv — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) ٢ مايو ٢٠١٨

نسأل الله السلامة للجميع في #طرابلس، تفجير المفوضية العليا للانتخابات يدل على مدة إمتعاضهم و قهرهم من المضي قدما و تحسن الأوضاع في #ليبيا . pic.twitter.com/lROEuJfS7O — Abdulrahman Ghummied (@AGhummied) ٢ مايو ٢٠١٨

ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية عن شهود عيان في موقع الحادث، أن عناصر من تنظيم "داعش" اقتحموا صباح اليوم مقر اللجنة العليا للانتخابات وأطلقوا عيارات نارية داخله، مما تسبب في إصابة بعض الحراس.

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ونقلت الصحيفة عن موظف في المفوضية العليا، قوله إن أحد المسلحين فجّر نفسه بحزام ناسف في الطابق العلوي في مقر المفوضية في حي غوط الشعال، وسط طرابلس.

وأضاف أن المهاجم لقي مصرعه على الفور، لافتا إلى أن الطابق الذي حدث فيه التفجير "يحوي أوراقا وملفات وبيانات" تتعلق بالانتخابات.

المصدر: وكالات