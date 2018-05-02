طهران: سياستنا الخارجية أساسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

نفت طهران وجود أي تعاون بين سفارتها في الجزائر و"جبهة البوليساريو"، مؤكدة عدم وجود صلة لها من قريب أو بعيد بنشاط هذه الجبهة.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الأربعاء: "تصريحات وزير الخارجية المغربي (ناصر بوريطة)، حول تعاون أحد الدبلوماسيين الإيرانيين مع "جبهة البوليساريو"، غير صحيحة وتتنافى مع الواقع".

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وأضاف: "أجرينا اتصالات مع الجانب المغربي خلال الأيام الماضية وأوضحنا أن الاتهامات بالتعاون مع الجبهة مرفوضة ولا أساس لها من الصحة وباطلة".

وأشار إلى أن "السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على احترام السيادة الوطنية والأمنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وفي وقت سابق، نفت سفارة إيران في الجزائر اتهامات المغرب لطهران بدعم "جبهة البوليساريو"، وأكدت أنها ليست على أي صلة من قريب أو بعيد بنشاط هذه الجبهة.

ونفت السفارة في بيان نشرته على موقعها "بشكل قاطع الادعاءات المغربية حول علاقتها بنشاطات "جبهة البوليساريو"، مؤكدة "التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين إيران والجزائر".

‏وأعلن المغرب الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وعزمه إغلاق سفارته في طهران، وطرد السفير الإيراني من الرباط، ردا على "تعاون طهران مع "جبهة البوليساريو" بوساطة "حزب الله"، لاستهداف أمن المغرب ومصالحه العليا".

المصدر: مراسلنا عمر هواش-إيران