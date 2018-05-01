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قطر توضح موقفها من قطع العلاقات المغربية - الإيرانية

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قطر توضح موقفها من قطع العلاقات المغربية - الإيرانية
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أصدرت الخارجية القطرية بيانا مساء الثلاثاء أكدت فيه تضامن الدوحة مع المملكة المغربية في المحافظة على سلامة ووحدة أراضيها، وذلك بعد أن أعلنت الرباط قطع علاقاتها بطهران.

وجاء في البيان: "تعلن دولة قطر تضامنها العميق والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في المحافظة على سلامة ووحدة أراضيها في وجه أية محاولات تستهدف تقويض هذه الوحدة أو تستهدف أمن المملكة المغربية الشقيقة وسلامة مواطنيها".

وشددت قطر على "أهمية احترام المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالحوار ومن خلال الوسائل والطرق السلمية المتعارف عليها دوليا".

المصدر: وزارة الخاخرجية القطرية

إينا أسالخانوفا

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