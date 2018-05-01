الرباط: قرار قطع العلاقات مع إيران "مغربي خالص"

أكد رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، أن قرار قطع العلاقات مع إيران "مغربي خالص" اتخذ بعد أن "ثبت أنها تدعم جبهة الانفصاليين عسكريا بشكل مباشر أو غير مباشر".

‏وجاء تصريح العثماني على صفحته في "فيسبوك" إثر إعلان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية، وستغلق سفارتها في طهران، وستطرد السفير الإيراني من الرباط، ردا على تعاون طهران مع "جبهة البوليساريون" من خلال حزب الله، لاستهداف أمن المغرب ومصالحه العليا.

المصدر: facebook.com/otmanisaaddine

إينا أسالخانوفا