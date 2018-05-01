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الرياض: المملكة تقف إلى جانب المغرب وتدين بشدة التدخلات الإيرانية

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الرياض: المملكة تقف إلى جانب المغرب وتدين بشدة التدخلات الإيرانية
RT
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أعربت السعودية عن دعمها للمغرب في قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بحجة دعم طهران لجبهة البوليساريو، وأكدت الرياض وقوف السعودية إلى جانب المغرب "في كل ما يهدده.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية قوله، إن "المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية".

وأضاف المصدر، أن الحكومة السعودية "تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة (البوليساريو) بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة".

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وقال المصدر إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.

وأوضح أن هذا القرار هو رد على ما وصفه بـ "التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع البوليساريو لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة".

المصدر: وكالات

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