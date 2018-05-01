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السعودية تتجه نحو خصخصة التعليم

أخبار العالم العربي

السعودية تتجه نحو خصخصة التعليم
AFP FAYEZ NURELDINE
المدارس في السعودية
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وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مشروع تحويل 25 مدرسة حكومية، ليكون تشغيلها من جانب القطاع الخاص.

وتعد الخطوة الأولى في برنامج الخصخصة الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الأسبوع الماضي، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف "بيع أصول حكومية بقيمة تراوح بين 9.3 ـ 10.7 مليارات دولار بحلول 2020".

وبحسب القرار، ستتولى اللجنة المشرفة على قطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.

وجاء في البند السابع من البيان الختامي للجلسة:-

سابعا:
"بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 13 / 39 / ت ) وتاريخ 25 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل (25) خمس وعشرين مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص".

المصدر: وكالات

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