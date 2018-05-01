وصول العشرات من مسلحي "النصرة" من اليرموك إلى شمال سوريا

وصل العشرات من مسلحي جبهة النصرة من مخيم اليرموك إلى شمال سوريا صباح الثلاثاء، بموجب اتفاق أعلنته دمشق ويتضمن بشكل مواز إجلاء حالات حرجة من بلدتين مواليتين محاصرتين في إدلب.

وتمت عملية التبادل عند منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق أعلنته دمشق الأحد.

إقرأ المزيد

وينص الاتفاق على سماح الحكومة السورية بإخراج المئات من مسلحي النصرة من جيب صغير تحت سيطرتهم في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، مقابل إطلاق الجبهة سراح نحو 5 آلاف شخص من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما في إدلب منذ العام 2015.

وصل العشرات من مقاتلي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) من مخيم اليرموك الى شمال سوريا صباح الثلاثاء، بموجب اتفاق أعلنته دمشق ويتضمن بشكل مواز اجلاء حالات حرجة من بلدتين مواليتين محاصرتين في ادلب، وفق ما أفاد مراسل فرانس برسhttps://t.co/nQhIlHhzHb#افبpic.twitter.com/APyYP3wkF7 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) May 1, 2018

ووصل الى منطقة العيس صباح الثلاثاء وفق قيادي محلي 107 مسلحين مع 33 فردا من عائلاتهم من نساء وأطفال في طريقهم الى إدلب.

المصدر: وكالات