نجاة قيادي في "تحالف الفتح" من الاغتيال في بغداد

أفاد مصدر لـ RT بنجاة جاسم الساعدي القيادي في "تحالف الفتح" الانتخابي، من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد صباح اليوم.

وذكر المصدر أن الساعدي وهو أيضا قيادي في الحشد الشعبي، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة لدى مرور سيارته في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

استهداف رئيس الهيئة السياسية العليا لحركة انصار الله الاوفياء ومستشار هادي العامري القيادي( جاسم الساعدي ) بالاسلحة الخفيفة في منطقة الحبيبية بمدينة #بغدادpic.twitter.com/8HQLEf4JpA — مراسل صلاح الدين (@murasel0) May 1, 2018

وشهد العراق، منذ انطلاق الحملات الدعائية للكتل المنخرطة في العملية الانتخابية، عددا من عمليات الاغتيال أسفر آخرها عن مقتل المسؤول في هيئة الحشد الشعبي قاسم الزبيدي.

المصدر: RT