"داعش" يعدم ضابطا في مخيم اليرموك بطريقة غاية في البشاعة

كشف تنظيم "داعش" الإرهابي عن طريقة في غاية الفظاعة لإعدام الأسرى، إذ حول رأس أسير إلى قنبلة قبل أن يفجره.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الجريمة وقعت في مخيم اليرموك جنوبي دمشق، حيث تم تقييد أحد الأسرى وهو برتبة ملازم أول، يعتقد أنه من الجيش النظامي السوري، وفق ما نشرته الصحيفة.

وبعد ذلك تم تثبيته على لوح من الخشب مع ترك رأسه منتصبا إلى الأعلى وعليه خوذة عسكرية مملوءة بالمتفجرات مع صاعق للتفجير.

وقام الدواعش بعد ذلك بإلقاء الأسير من أعلى مبنى ليسقط على رأسه وتنفجر العبوة وتمزق رأسه.

ونعتذر عن نشر الصور لبشاعتها.

إقرأ المزيد

وتشن القوات السورية، هجوما واسعا على مناطق في جنوب دمشق تسيطر عليها الجماعات المسلحة، في مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين