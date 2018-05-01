"قسد" تستأنف القتال ضد "داعش" في دير الزور

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة الثلاثاء، أنها أطلقت معركة جديدة للسيطرة على ما تبقى من جيوب "داعش" في دير الزور، حسبما أوردت "رويترز".

وكانت "قسد" توقفت عن قتال تنظيم "داعش" في دير الزور بعد أن شنت تركيا هجومها في يناير الماضي على منطقة عفرين.

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وقالت ليلوا عبد الله القيادية في "قسد" لـRT بهذا الصدد: "بسبب الاحتلال التركي لمدينة عفرين، فإن عملياتنا ضد عصابات "داعش" توقفت نسبيا.. وانسحاب قواتنا من شرق الفرات جاء للتصدي للهجوم التركي على عفرين".

وكانت الفصائل المسلحة التي تقاتل "داعش" شرقي سوريا ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، قد أعلنت أنها استدعت مقاتليها من الخطوط الأمامية ضد "داعش" في الرقة ودير الزور والحسكة، لصد العملية العسكرية التركية.

المصدر: رويترز + وكالات