سوريا.. بدء المرحلة الأولى من إخراج المسلحين من مخيم اليرموك

أكدت وكالة "سانا" السورية أن 5 حافلات تقل نحو 200 مسلح مع عائلاتهم غادرت مخيم اليرموك لللاجئين الفلسطينيين في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج المسلحين من المخيم.

وأفادت الوكالة الرسمية السورية بأن الاتفاق يتضمن أيضا تحرير سكان كفريا والفوعة المحاصرين من قبل المسلحين على مرحلتين.

وتوجهت فجر اليوم من حلب 22 حافلة إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب لتحرير المحاصرين فيهما.

ومن المقرر أن تنقل الحافلات 1500 من الأهالي المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة ضمن المرحلة الأولى للاتفاق باتجاه معبر العيس ومن ثم باتجاه مركز جبرين للإقامة المؤقتة على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الذي جهزته الجهات المعنية بجميع المستلزمات الأساسية.

وحضرت وحدة من الجيش السوري منذ صباح اليوم الممر المخصص لدخول الحافلات إلى مخيم اليرموك لإخراج المسلحين وذلك بإزالة السواتر الترابية التي أغلقت بها الجماعات المسلحة مداخل الشوارع والأحياء السكنية على أطراف المخيم.

المصدر: "سانا"

علي الخطايبة