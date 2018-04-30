السعودية.. نفي خبر وفاة أمير مكة المكرمة

نفى مصدر سعودي مطلع الأنباء المتداولة عن وفاة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والذي يعمل مستشارا للعاهل السعودي، مؤكدا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر، أن ما جرى تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة له، داعيا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في نقل مثل هذه الأخبار، واللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.

وأشار المصدر إلى أن الأمير خالد الفيصل تفقد مشروعا إنشائيا، واستمع إلى شرح واف عن النفق الذي سيحرر الحركة المرورية لطريق الملك عبد العزيز، وكذلك لتسهيل النقل من أبحر شمالا إلى طريق الفلاح جنوبا.

أمانة جدة: بلغت نسبة إنجاز مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارعي فلسطين والحمراء 90% والأعمال قائمة لافتتاحه قريباًhttps://t.co/GK5rSKPkuH#عكاظ#جدة#أمانة_جدة@OKAZ_onlinepic.twitter.com/xrLs99EzoH — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

المصدر: عكاظ