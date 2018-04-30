برلمانيون يطالبون البشير بسحب قواته من اليمن

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن كتلة "التغيير" بالبرلمان السوداني طالبت الرئيس عمر البشير بسحب قوات بلاده التي تقاتل في اليمن ضمن قوات التحاف العربي منذ أكتوبر 2015.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن أبو القاسم برطم رئيس الكتلة التي تضم مجموعة النواب المستقلين بالبرلمان السوداني، أن: "مئات الشهداء من السودانيين سقطوا في حرب لا ناقة للسودان فيها ولا جمل".. "والمشاركة في هذه الحرب مخالف للدستور والقانون لعدم موافقة البرلمان عليه".

وطالبت الكتلة البشير في بيان أصدرته بالخصوص "بسحب القوات من اليمن فورا، واتخاذ المواقف السياسية الداعمة للسلم في اليمن دون الانحياز لطرف عن الآخر واحترام إرادة وسيادة دولة اليمن وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

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ودعت الكتلة إلى "بناء العلاقات الخارجية لتحقيق مصالح الشعب مع كل دول المنطقة"، مؤكدة أنها "ظلت منذ البداية ضد مشاركة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في العمليات العسكرية بدولة اليمن وما نتج عنها من خسائر في الأرواح وسط القوات".

يذكر أن السودان هو أحد البلدان المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن.

المصدر: "سودان تربيون"