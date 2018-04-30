وسائل إعلام: بن سلمان ينتقد القيادة الفلسطينية

تداولت وسائل إعلام عربية الاثنين أنباء نشرتها وسائل إعلام عبرية ادّعت توجيه ولي العهد السعودي انتقادات حادة للقيادة الفلسطينية.

ونقلت وسائل الإعلام العربية عن صحيفة "معاريف" العبرية فحوى تقرير بثته القناة العاشرة الإسرائيلية مساء الأحد، مفاده أن ولي العهد السعودي انتقد بشدة القيادة الفلسطينية خلال اجتماعه في 27 مارس في نيويورك مع بعض المنظمات اليهودية الرائدة في الولايات المتحدة.

ونقلت عن بن سلمان قوله: "منذ 40 عاما والقيادة الفلسطينية تفوّت الفرص، حيث رفضت جميع المقترحات التي قدمت لها. لقد حان الوقت كي يقبل الفلسطينيّون الاقتراحات والعروض، وعليهم العودة إلى طاولة المفاوضات، أو فليصمتوا ويتوقفوا عن التذمّر".

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ونقلت كذلك أن ولي العهد السعودي قال للقادة اليهود إن "القضية الفلسطينية ليست الأولوية القصوى لبلاده ولا للرأي العام، وأن هناك قضايا أكثر أهمية، وأكثر إلحاحا للتعامل معها كإيران مثلا".

وتابع حسب هذه المصادر: "على الرغم من ذلك، يجب أن يكون هناك تقدم حقيقي نحو اتفاق مع الفلسطينيين ليصبح بالمستطاع تعزيز التطبيع بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم العربي، وإسرائيل".

المصدر: وكالات