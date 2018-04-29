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وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يصل الأردن قادما من إسرائيل

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وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يصل الأردن قادما من إسرائيل
AFP
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الأردن في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين حول العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي إلى الأردن في إطار جولة له في المنطقة شملت السعودية وإسرائيل.

وأكد بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "أنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط تقلقنا، الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في مواجهتها أقوى من أي وقت مضى".

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وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تدعو حلفاءها في أوروبا لفرض عقوبات على أفراد وكيانات على صلة ببرنامج إيران لإنتاج الصواريخ البالستية

وكان بومبيو وصل السبت إلى العاصمة السعودية الرياض أولى محطات جولته الخارجية الأولى، قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير الجديد إنه يعتزم أن يناقش خلال جولته مستقبل الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في عام 2015.

وذكر مسؤول في الخارجية الأمريكية أن زيارة بومبيو تأتي بعد يومين فقط من أدائه اليمين لتولي منصبه، وتهدف أيضا إلى توطيد العلاقات مع حلفاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة.

المصدر: وكالات

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