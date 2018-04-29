بومبيو يصل إسرائيل في أول زيارة له ويلتقي نتنياهو

ألتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، الذي يقوم بجولة شرق أوسطية تشمل أيضا الأردن والسعودية.

وأفادت مراسلتنا في القدس أن نتنياهو هنأ الوزير الأمريكي بمناسبة توليه منصبه، وقال: "نفتخر كثيرا بأن هذه هي زيارتك الأولى كوزير للخارجية الأمريكية".

من جهته، قال بومبيو: "أنتم شركاء مهمون للغاية، ولكم مكان خاص في قلبي".

رئيس الوزراء نتنياهو يجتمع في هذه الأثناء مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو وهنأه بمناسبة توليه منصبه وقال له: "نفتخر كثيرا بأن هذه هي زيارتك الأولى كوزير الخارجية الأمريكي".



وقال السيد بومبيو: "أنتم شركاء هامون للغاية وهناك مكان خاص في قلبي مخصص لكم". pic.twitter.com/fEuewcqRLa — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

وكان بومبيو وصل السبت إلى العاصمة السعودية الرياض أولى محطات جولته الخارجية الأولى، قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير الجديد إنه يعتزم أن يناقش خلال جولته مستقبل الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في عام 2015.

وذكر مسؤول في الخارجية الأمريكية أن زيارة بومبيو تأتي بعد يومين فقط من أدائه اليمين لتولي منصبه، وتهدف أيضا إلى توطيد العلاقات مع حلفاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة.

رئيس الوزراء نتنياهو عن لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد بومبيو, وهو صديق حقيقي لإسرائيل. pic.twitter.com/z6VujeBQo4 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، كان قد صادق الخميس الماضي، على تعيين مدير المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو، ليكون بذلك وزير الخارجية الـ70 في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: RT