اندلاع حريق داخل مركز للتسوق في جدة السعودية
سيطرت فرق الدفاع المدني السعودي في محافظة جدة على حريق شب داخل أحد مراكز التسوق في حي الحمراء، فيما طوق الأمن الموقع لتسهيل عملية إخماد الحريق.
وأكد مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، نافيا وقوع ضحايا في الحادث.
📷 صور | #جدة: الدفاع المدني يباشر حريقاً في مركز تسوق بحي الحمراء #السعودية#عاجل#عكاظ@OKAZ_onlinehttps://t.co/QgShpBu71w— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) ٢٩ أبريل ٢٠١٨
وقال المطرفي: "شرعت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق بهدف منع انتقاله إلى مواقع أخرى ملاصقة للمركز"..."مساحة الموقع 9 آلاف متر، وأعمدة الدخان شوهدت من مسافات بعيدة".
🎥 فيديو | #جدة: الدفاع المدني يباشر حريقاً في مركز تسوق بحي الحمراء#السعودية#عاجل#عكاظ— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) ٢٩ أبريل ٢٠١٨
https://t.co/QgShpBu71wpic.twitter.com/AWbQ0WYekx
وشدد المسؤول السعودي على أن رجال الدفاع المدني نجحوا في احتواء الحريق، وأنهم تأكدوا من خلو المبنى من الأشخاص.
المصدر: عكاظ