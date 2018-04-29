على خطى واشنطن.. باراغواي تقرر نقل سفارتها إلى القدس

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأحد، بأن باراغواي قررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مشيدة بقرار رئيس باراغواي هوراسيو كارتس هذا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس باراغواي، قال في حفل أقيم في عاصمة بلاده أسونسيون، في ذكرى قيام إسرائيل إنه اتخذ هذه الخطوة على عجل كي ينفذها قبل انتهاء ولايته في يونيو المقبل.

ولفتت إلى أن رئيس باروغواي شدد على أن "قراره نابع من التزامه السياسي ورغباته الشخصية أيضا".

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وبعد انضمام باراغواي إلى التشيك ورومانيا وغواتيمالا وهندوراس والولايات المتحدة، أصبحت هناك 6 دول تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وحددت كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا منتصف مايو القادم موعدا لنقل سفارتيهما إلى القدس، فيما لم تعلن هندوراس ورومانيا والتشيك عن موعد محدد لنقل سفاراتها.

المصدر: "معا"