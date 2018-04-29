عمال للسيسي: "أنت هدية ربنا لينا".. والسيسي يجيب

حيّا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عمال بلاده وأعرب لهم عن تقديره خلال احتفال رسمي بقرب حلول عيد العمال، وقال: "تشرفت بوجودي اليوم هنا في وسطكم".

وأشاد السيسي بالجهود التي بذلها عمال مصر خلال الفترة الماضية لافتا إلى أن التاريخ لم يبخسهم حقوقهم على هذا المجهود البارز خلال السنوات الأربع الماضية، مضيفا أنه يتشرف بكل إنسان يبني ويساعد على تقدم هذه البلاد.

وقال السيسي: "اللي حما مصر هو الله، وأن من قدم التضحيات هو شعب مصر، وكل بيت خرج منه شهيد في الجيش أو الشرطة، لتصبح البلد على ماهي عليه".

وقال أحد العمال للرئيس: "أنت هدية ربنا لينا ياريس"، ليرد السيسي: "يارب أكون كده".

وكرم السيسي خلال الاحتفال عددا من النقابيين والعمال ممن أثروا في العمل النقابي بفكرهم وعملهم وأشاد بما قدموه من عطاء لخدمة مصر.

المصدر: وكالات