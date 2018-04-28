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اليمنيون يشيعون الصماد.. والتحالف يقصف قرب الجنازة

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توافد حشد كبير من اليمنيين على ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء للمشاركة في تشييع صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، والذي اغتيل بغارات للتحالف العربي.

وأشارت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إلى أن المتوافدين حملوا أعلام الجمهورية اليمنية وصورا للصماد، بالإضافة إلى لافتات رافضة للسياسة الأمريكية في المنطقة وتدعو "لمواجهة العدوان السعودي-الأمريكي على اليمن".

ولفتت إلى مشاركه الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، وعدد من كبار الشخصيات السياسية والعسكرية في تشييع الصماد في جامع "الشعب".

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فيما أشارت إلى أن طيران التحالف العربي شنّ خلال مراسم التشييع غارتين على محيط ميدان السبعين بالقرب من مكان المشيعين.

وكان زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي قد حمل الولايات المتحدة والسعودية المسؤولية عن مقتل الصماد، وتوعد بأن "هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة".

وقتل الصماد ظهر الخميس الماضي في محافظة الحديدة بثلاث غارات متوالية نفذتها مقاتلات تابعة للتحالف العربي.

المصدر: المسيرة

أحمد باديان

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