بالصور والفيديو.. آخر تحركات صالح الصماد قبل مصرعه في غارة للتحالف العربي

نشر موقع قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، الاثنين، صورا لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين صالح الصماد أثناء زيارته ورشا للتصنيع العسكري التابعة للجيش واللجان الشعبية.

كما نشر الإعلام الحربي، مساء الأحد، على موقع "تويتر" صورا لزيارة لصماد رفقة رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري لإحدى ورش التصنيع العسكري.

وقالت القناة الحوثية إن الصماد تفقد آلية العمل في ورش التصنيع العسكري والقدرة الإنتاجية.

كما نشرت قناة المسيرة شريط فيديو تضمن مشاهد زيارته لورشة تصنيع الطائرات من دون طيار، والمدافع، والذخيرة الحية، والألغام المتنوعة، بالإضافة إلى عرض مشاهد لمدفعية "رجوم" المصنعة محليا.

وعقب نشر تلك الصور وشريط الفيديو، أعلن المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء مقتل رئيسه صالح الصماد، بغارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي.

وذكر المجلس السياسي الأعلى، خلال اجتماع طارئ عقده اليوم الاثنين في صنعاء، أنه اختار مهدي المشاط "رئيسا للمرحلة القادمة".

المصدر: وكالات + موقع "المسيرة"