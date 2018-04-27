السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح 3 أيام

أفادت السفارة الفلسطينية في القاهرة بأن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري 3 أيام، بدءا من يوم غد السبت حتى يوم الاثنين المقبل لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

وأكدت الإدارة العامة للمعابر والحدود من جهتها، فتح المعبر الذي يعد المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة بعيدا عن سيطرة السلطات الإسرائيلية.

وفتحت السلطات المصرية المعبر الخميس في اتجاه واحد لعودة العالقين في مطار القاهرة الدولي وعددهم 24 مسافرا، بالإضافة إلى إدخال جثمان العالم الفلسطيني الشاب فادي البطش وأفراد عائلته.

وقُتل فادي البطش بوابل من الرصاص أطلقه مجهولون، أصابت إحدى الرصاصات رأسه مباشرة، فجر السبت الماضي.

وكان البطش البالغ من العمر 35 عاما، يعمل محاضرا في قسم الهندسة الكهربائية في جامعة كوالالمبور، واتهمت حركة "حماس" إسرائيل بالتورط في قتله، الأمر الذي نفته إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أعلن أن إسرائيل طالبت مصر بمنع مرور جثمان البطش عبر معبر رفح، بعد طلب من عائلة جندي إسرائيلي مفقود منذ عام 2014 ذلك حتى تعيد حماس جثث الجنود الإسرائيليين المفقودين.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة