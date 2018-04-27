انفجار سيارة مفخخة في جرابلس بريف حلب الشرقي

أفادت مصادر سورية محلية، بوقوع انفجار داخل سوق الفيول في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، من دون أن تسفر عن وقوع ضحايا.

وأشارت المصادر أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة ركنت قرب السوق.

عاجل: انفجار سيارة مفخخة داخل سوق الفيول في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي دون وقوع إصابات بشريّة pic.twitter.com/Ewz1jv7mou — HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

عاجل | مراسلنا: انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة #جرابلس بريف حلب الشرقي pic.twitter.com/QLhtdEOKbO — HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) ٢٥ مارس ٢٠١٨

وتعرضت المدينة لعدد من العمليات الإرهابية كان أخرها تفجير دراجة نارية وسط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

المصدر: وكالات