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انفجار سيارة مفخخة في جرابلس بريف حلب الشرقي

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انفجار سيارة مفخخة في جرابلس بريف حلب الشرقي
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انفجار سيارة مفخخة في جرابلس بحلب
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أفادت مصادر سورية محلية، بوقوع انفجار داخل سوق الفيول في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، من دون أن تسفر عن وقوع ضحايا.

وأشارت المصادر أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة ركنت قرب السوق.

وتعرضت المدينة لعدد من العمليات الإرهابية كان أخرها تفجير دراجة نارية وسط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

المصدر: وكالات

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