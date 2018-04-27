إصابة عشرات الفلسطينيين في جمعة "الشباب الثائر" بغزة

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة بأن 25 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة واختناقات بالغاز خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرات اليوم شرق قطاع غزة.

وأضافت وزارة الصحة أن 4 أفراد من الطواقم الطبية جرحوا بعد استهدافهم شرقي البريج وسط قطاع غزة، فيما أفادت وكالة معا بإصابة المصور الصحفي عبد الرحمن الكحلوت برصاص الجيش شرق القطاع.

وقامت القوات الإسرائيلية بإطلاق قنابل الغاز بكثافة باتجاه المتظاهرين على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وواصل الشبان المتظاهرون إشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لغزة، كما واصل المواطنون بالتوافد على المناطق الشرقية من القطاع في الجمعة الخامسة من مسيرات العودة، والتي أطلق عليها جمعة "الشباب الثائر".

على صعيد متصل أصييب فلسطينيان، حسبما أفادت مراسلتنا بالرصاص الحي في مواجهات عند حاجز بيت ايل شمال شرق مدينة البيرة.

المصدر: "معا" + RT

متري سعيد