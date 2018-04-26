ماكرون: سندعم الوجود الأمريكي في شمال سوريا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لدعم القوات الأمريكية المتواجدة شمال شرق سوريا وزيادة مشاركتها في أعمال التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بواشنطن أمس، "نحن مستعدون تماما وسنوسع مشاركتنا في أعمال التحالف الدولي.. أنا عازم على دعم الوجود الأمريكي في شمال سوريا، وخصوصا على الضفة الشرقية لنهر الفرات".

وعبر ماكرون عن عدم ثقته بمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية، معتبرا أنها "لا تؤدي إلى نتائج ملموسة".

وأضاف "عملية أستانا ليست مرضية ولا تكفي.. والعملية السياسية في جنيف بحاجة لدفع جديد.. شكّلنا مجموعة مصغرة لمناقشة الوضع السوري مؤلفة من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والأردن والسعودية ونحن ننسق مع تركيا وألمانيا".

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله