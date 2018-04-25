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كوميرسانت: روسيا تزود سوريا بدفعة إضافية من منظومات "بانتسير" الصاروخية المدفعية

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كوميرسانت: روسيا تزود سوريا بدفعة إضافية من منظومات
Sputnik Михаил Воскресенский
منظومة صاروخية مدفعية من طراز "بانتسير-إس"
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نقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن مصدر دبلوماسي أن روسيا أرسلت إلى سوريا دفعة إضافية من منظومات الدفاع الجوي من طراز "بانتسير-إس".

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وأكد المصدر، في حديث للصحيفة، التقارير التي تحدثت سابقا حول توريد روسيا منظومات من طراز "إس-300" إلى القوات السورية الحكومية، وقال موضحا: "إن الحديث يدور عن دفعة إضافية من منظومات نوع بانتسير، التي تم إيصالها إلى طرطوس الأسبوع الماضي".

وتعتبر "بانتسير-إس"، منظومات صاروخية مدفعية للدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى، من الأسلحة الأقوى الأكثر فاعلية من هذا النوع، وتستخدمها روسيا للدفاع عن قاعدتيها في سوريا المنتشرتين في طرطوس وحميميم.

وذكرت مصادر من وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن روسيا صدرت من 36 إلى 40 منظومة من هذا الطراز للقوات السورية.

المصدر: كوميرسانت + وكالات روسية

رفعت سليمان

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