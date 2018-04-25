مصدر عسكري روسي ينفي استلام سوريا منظومة "إس-300"

نفى مصدر عسكري روسي، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوي الروسية "S-300".

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ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر ذاته، قوله: "إن لدى القوات المسلحة السورية منظومات دفاع جوي مختلفة سوفيتية، وكذلك روسية حديثة، مثل منظومة بانتسير، وكلها أظهرت نجاعتها من خلال التصدي للهجوم الصاروخي، الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في 14 أبريل"،

وأكد المصدر أن سوريا لم تحصل على منظومة "S-300"، نافيا بذلك صحة الأخبار، التي ذكرت أن سوريا تسلمت هذه المنظومة قبل شهر.

وصرحت موسكو بعد الهجوم الصاروخي، الذي شنته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف في سوريا منتصف الشهر الجاري، أن روسيا مستعدة للنظر في تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوي "S-300" لتمكينها من الدفاع عن نفسها.

المصدر: تاس