رئيس التشيك يعلن نية بلاده نقل سفارتها إلى القدس

أعلن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، نية بلاده نقل سفارتها من تل أبيب الى القدس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس التشيكي أعلن عن نقل السفارة خلال مناسبة أقيمت بمناسبة الذكرى 70 على قيام إسرائيل، وهو يوم النكبة للشعب الفلسطيني.

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وأضافت المصادر الإسرائيلية أن زيمان أعلن أنه وخلال الشهر القادم ستفتتح جمهورية التشيك قنصلية شرف لها في القدس وسيتم تعيين دان فروبر قنصلا شرفيا، كما أن العديد من المؤسسات الديبلوماسية التشيكية ستنقل مقراتها إلى القدس.

وصرح الرئيس التشيكي أنه اقترح نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس قبل 4 سنوات، مضيفا أن بلاده لم تنتظر الولايات المتحدة كما لم تنتظر الأخيرة نقل السفارة حتى العام القادم.

وفي 6 يناير أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل سفارتها إليها، ومن المتوقع افتتاح السفارة الجديدة في القدس منتصف الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان فاز على منافسه الأكاديمي ييرجي دراهوش في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في يناير 2018.

المصدر: وكالة "معا"