يلدريم: النظام السوري حقيقة وأحد الأطراف في مسيرة السلام

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنه لا يمكن أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد صاحب قرار في المستقبل، لكنه اعترف بأن "النظام السوري" حقيقة وأحد أطراف مسيرة السلام.

وقال يلدريم خلال مؤتمر صحفي له في مدريد إنه "في بداية مسيرة السلام، نظام الأسد حقيقة وأحد الأطراف، سواء رُغب بذلك أو لا. الجميع يقبل بذلك".

وأضاف: "ولكن على المدى المتوسط والبعيد وبعد كل هذه الآلام وحدوث هذا الكم من الحقد والكراهية فإن ذلك غير ممكن".

وأشار إلى أن تركيا مع روسيا وإيران قطعت مسافات طويلة حول تحقيق وقف إطلاق النار واتفاق خفض التوتر في سوريا.

كما جدد يلدريم التأكيد على أن تركيا ستواصل العملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، وانتقد الولايات المتحدة لدعمها. واتهم القوات الكردية بأنها "تواصل ممارسة الظلم على سكان المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا، وتجنيد أطفالهم والاستيلاء على أموالهم وانتهاك أعراضهم".

المصدر: الأناضول

أنطون زوييف