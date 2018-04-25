مصر.. مواجهة التحديات المائية بخطة "2050"

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن مصر وضعت استراتيجية مائية حتى عام 2050 لمواجهة تحدياتها المائية.

وأوضح الوزير المصري أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور، وهي تنقية وتحسين نوعية المياه، وترشيد استخداماتها، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية، أن كفاءة استخدام المياه في مصر هي الأعلى بين أقرانها في الدول الإفريقية، مشيراً إلى أنها تبحث عن مصادر مياه أخرى مثل المياه الجوفية، بالإضافة إلى استحداث نظم ري جديدة لتوفير استهلاكات المياه في قطاع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن تحسين نوعية المياه "يأتي في أولويات استراتيجية الوزارة والتي تعمل عليها من خلال إعادة استخدام المياه بنحو 25% من استهلاكنا للمياه"، مشيراً إلى أن الأولوية الثانية وهي كفاءة استخدام المياه داخل إدارة المنظومة في مصر من خلال العديد من المشروعات.

وأوضح وزير الري، أن المحور الثالث هو تنمية الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وإجراء البحوث والتطوير لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وأخيرا التعاون مع دول منابع النيل من خلال مشروع "ممر التنمية"، الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا حتى البحر الأحمر، مشيراً إلى أن نهر النيل ليس مجرى فقط لتدفق المياه، بل وأيضاً هو ناقل للتنمية، خاصة وأن هناك خمسة دول حبيسة في حوض النيل، هي جنوب السودان وإثيوبيا ورواندا وبوروندي وأوغندا، وأخيراً تهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات والقوانين وحملات التوعية والترشيد.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الوزارة ستطلق "أسبوع القاهرة للمياه" في الفترة من 14-18 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس المصري، وسيتم الإعلان عن محاور المؤتمر في 13 من مايو المقبل.

المصدر: "صحف مصرية"