"حرب الكلب الثانية" للروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله تفوز بجائزة "البوكر" العالمية

فاز الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عن روايته "حرب الكلب الثانية".

وأعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، "البوكر 2018"، مساء الثلاثاء، عن فوز رواية "حرب الكلب الثانية" للكاتب إبراهيم نصر الله، بجائزة البوكر.

وجاء ذلك خلال حفل أقيم فى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، عشية انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتتنافس في دورة 2018 ست روايات في القائمة القصيرة هي: رواية "زهور تأكلها النار" للكاتب السوداني أمير تاج السر، ورواية "الحالة الحرجة للمدعو ك" للكاتب السعودي عزيز محمد، رواية "ساعة بغداد" للكاتبة العراقية شهد الراوي، رواية "حرب الكلب الثانية" للكاتب الأردني الفلسطيني إبراهيم نصر الله، رواية "الخائفون" للكاتبة السورية ديمة ونّوس، ورواية "وارث الشواهد" للكاتب الفلسطيني وليد الشرفا.

ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار أمريكي، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار أمريكي إضافية.

وتأسست الجائزة العالمية للرواية العربية "آي باف" المعروفة بـ"البوكر العربية"، في أبوظبي عام 2007، وذهبت في أولى دوراتها عام 2008 إلى الروائي المصري بهاء طاهر، بينما حفل سجل الفائزين تباعا بكتاب من لبنان والكويت والعراق والمغرب وتونس والسعودية.

المصدر: RT + اليوم السابع