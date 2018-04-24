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لبنان.. اعتقال قيادي عسكري في تنظيم "داعش" (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. اعتقال قيادي عسكري في تنظيم
Reuters / Hassan Abdallah
عناصر من القوات اللبنانية - أرشيف -
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أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، الثلاثاء، اعتقال "قيادي عسكري"من تنظيم "داعش" داخل الأراضي اللبنانية قادما من سوريا.

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وأفادت شعبة العلاقات العامة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن المعتقل سوري الجنسية دخل الأراضي اللبنانية قادما من سوريا في مطلع أبريل بطريقة غير شرعية.

وأوضحت أن اعترافات الموقوف كشفت أنه قيادي عسكري في "داعش"، وخضع في سوريا لعدة دورات شرعية وعسكرية وكان مسؤولا عسكريا في جيش الولاية التابع لـ"ولاية حمص" في التنظيم، وشارك في العديد من المعارك بصفته قائدا عسكريا وميدانيا.

كما شارك في اقتحام مدينة تدمر السورية، وظهر في إحدى إصدارات "داعش" بعد السيطرة على المدينة"، مشيرة إلى أنه تولى مسؤولية مباشرة على العديد من مستودعات السلاح السريّة التابعة لـ"داعش" في مدينة السخنة، ومناطق أخرى في سوريا.

وأضافت أنه أحيل إلى القضاء المختص.

المصدر: وكالات

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