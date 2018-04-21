مقتل موظف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، مقتل أحد موظفيها بالرصاص في اليمن الذي يشهد نزاعا داميا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأفادت المنظمة بأن حنا لحود، لبناني الجنسية، كان مسؤولا عن شؤون المساجين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكان في طريقه لزيارة أحد السجون عندما تعرضت سيارته لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، مشيرة إلى أنه توفي في المستشفى متأثرا بجروحه فيما لم يتعرض زملاؤه الذين كانوا معه في السيارة نفسها إلى أي أذى.

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وقال مصدر في المستشفى، طلب عدم كشف هويته، إن لحود قتل بعدة طلقات نارية في القلب.

وذكرت وكالة فرانس برس أن النافذة الخلفية للسيارة تهشمت بالكامل جراء الاعتداء الذي وقع في منطقة ذباب في محافظة تعز.

وكتب مدير منطقة الشرق الأوسط في المنظمة "أشعر بالصدمة والغضب والحزن العميق جراء مقتل زميلي وصديقي حنا لحود"، وأضاف:" ندين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا التصرف العبثي بأشد العبارات الممكنة".

وتسيطر القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على معظم تعز في حين يسيطر المتمردون الحوثيون على مناطق عدة في محيطها.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في اليمن منذ تدخل التحالف الدولي الذي تقوده السعودية في البلاد في مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في وجه الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، وتشير الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم مع وجود أكثر من 22 مليون شخص يعتمدون على المساعدات و8.4 ملايين على حافة المجاعة.

المصدر: أ ف ب