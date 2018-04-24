مقتل 6 مدنيين وإصابة 25 بسقوط قذيفة على سوق في دمشق

أفادت قناة "الإخبارية" السورية بارتفاع حصيلة ضحايا القصف، الذي نفذته مجموعات مسلحة من جنوب دمشق بقذائف الهاون واستهدف منطقة نهر عيشة في المدينة، إلى 6 قتلى و25 جريحا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة "سانا" السورية الرسمية أن قذيفة هاون أطلقها "الإرهابيون" من جنوب دمشق سقطت على سوق شعبية في حي نهر عيشة.

وسبق أن نقلت الوكالة عن مصدرها أن الهجوم تسبب بمقتل 4 مدنيين وجرح 15 آخرين في حصيلة مبدئية.

ولفت المصدر إلى أن "التنظيمات الإرهابية" أطلقت أيضا قذيفتي هاون على حيي الميدان والزاهرة "ما تسبب بوقوع أضرار مادية دون حدوث إصابات بين المدنيين".

بدورهم، قال ناشطون محليون إنه تسمع منذ الصباح الباكر أصوات الاشتباكات والقصف المدفعي والصاروخي الذي يستهدف جبهة جنوب العاصمة دمشق الممتدة من الحجر الأسود إلى مخيم اليرموك.

وتنتشر في جنوب دمشق مجموعات مسلحة تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية المجاورة ما يؤدي غالبا إلى سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين والبنية التحتية.

المصدر: سانا + فيسبوك

رفعت سليمان