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مقتل شخصين بسقوط طائرة عسكرية في تونس

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مقتل شخصين بسقوط طائرة عسكرية في تونسصورة أرشيفية لطائرة عسكرية تونسية
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لقي عسكريان تونسيان مصرعهما إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية في المنطقة المتاخمة للقاعدة الجوية بولاية صفاقس التونسية.

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وقال والي الجهة عادل الخبثاني، أمس الاثنين، إن: "الطائرة سقطت أثناء قيامها بعملية تدريبية ليلية، وفق المعطيات الأولية".

وبحسب وسائل إعلام محلية، تعرضت الطائرة إلى عطب مباشرة بعد إقلاعها، وقد حاول طاقمها العودة السريعة بها إلى المطار، لكنها سقطت قبل الوصول إليه، مما أدى إلى مصرع المدرب وتلميذه.

المصدر: وكالات

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