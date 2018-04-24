الجيش المصري يرد على "هيومان رايتس ووتش"

استنكر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأخير حول ما يجري في سيناء.

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وأكد الرفاعي أن التقرير جاء مغايرا للحقيقة تمامًا ومعتمدا على مصادر غير موثوقة في سرده للتفاصيل عن العمليات العسكرية في سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة المصرية توفر كل السلع الأساسية وتتعامل مع أي طوارئ قد تستجد، وتقوم بالتنسيق بصورة مستمرة مع كل الوزارات المعنية لتوفير الاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات.

وأضاف الرفاعي أن القوات المسلحة تقوم أيضا بتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الطازجة ومنتجات الألبان للأهالي، فضلا عن توزيع الحصص الغذائية على الأهالي بمناطق العمليات وفتح العديد من منافذ الخدمة الوطنية لتوفير أي منتجات غذائية أخرى.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية قد أعربت عن مخاوفها من خطر اندلاع أزمة إنسانية في محافظة شمال سيناء المصرية، نتيجة للحملة الأمنية التي يشنها الجيش المصري ضد العناصر الإرهابية هناك.

المصدر: المصري اليوم