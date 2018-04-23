السعودية.. توقيف نحو مليون مخالف

أعلنت السلطات السعودية عن توقيف 994 ألف مخالف لأنظمة الحدود والإقامة والعمل وأمن الحدود خلال 5 أشهر.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الجهات الأمنية المشاركة في حملات تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة المناطق، محاولات تسلل 14467 عبر الحدود إلى داخل المملكة، 58% منهم يمنيون، و39% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى.

وضبطت قوات الأمن السعودية 640 شخصا لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة.

المصدر: عكاظ