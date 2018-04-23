فيديو.. قوات مصرية خاصة في البحرين

نشرت وزارة الدفاع المصرية فيديو حول بدء فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 2018 في البحرين والذي تنفذه قوات خاصة مصرية بحرينية على وقع الأزمة مع قطر.

وقالت الدفاع المصرية إنه قد تم الإعداد والتجهيز الجيد للقوات الخاصة المصرية، قبل التحرك للمشاركة في التدريب الذي يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات النظرية والعملية لتنسيق الجهود، والاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين.

وتم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة من جانب القوات الخاصة الملكية البحرينية، لتحقيق الدمج بين القوات المشاركة من الجانبين، وتوحيد المفاهيم العملياتية، كذلك تنفيذ الرمايات من أوضاع الاشتباك المختلفة بالذخيرة الحية والتدريب على اقتحام المنشآت، والتي تعد أحد المهارات الخاصة التي تتطلبها طبيعة عمل قوات الصاعقة للوصول للأهداف.

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ويأتي التدريب في إطار خطة المناورات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول لنقل وتبادل الخبرات، وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وصقل مهارات العناصر المشاركة، وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام، وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

وتعددت المناورات العسكرية في المنطقة بين تلك التي أجرتها قطر مع العديد من الدول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا، مرورا بالمناورات العسكرية التي أجرتها السعودية والإمارات، وصولا إلى الضلع الرابع من المحور المقاطع للدوحة، حيث تعد التدريبات المصرية الأخيرة مع البحرين هي الأقرب من قطر والتي تبعث برسالة ضمنية أن الكل متأهب لأي عمل عسكري بعد القطيعة والحصار القائم منذ الـ5 من يونيو 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية معها، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: وكالات