بوغدانوف يبحث مع "منصة موسكو" التسوية في سوريا

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، وفدا عن "منصة موسكو" للمعارضة السورية، ليبحث معه الوضع في سوريا وتسوية النزاع فيها.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان، أن بوغدانوف وأعضاء الوفد الذي ترأسه قدري جميل، رئيس "منصة موسكو" وممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة، تبادلوا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالوضع السوري وأهمية العمل على المسارات الثلاثة هي جنيف وأستانا وسوتشي، لتنفيذ القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

وجاء في البيان أن الجانبين تبادلا الآراء بعمق حول تطور الوضع في سورية وما حولها، بما في ذلك العدوان الثلاثي للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا بتاريخ 14 نيسان، مشيرين إلى أن هذا العدوان كان له "تأثير سلبي حاد على فرص تقدم العملية التفاوضية في جنيف".

وبحسب البيان، فقد أعرب الطرفان عن تأييدهما لـ"مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سوريا، عبر تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومراعاة نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

كما أكد الجانبان "على ضرورة التقيد الصارم لجميع الأطراف بالتزاماتها باحترام سيادة واستقلال سوريا، ووحدتها وسلامة أراضيها"، وفقا لنص البيان.

المصدر: RT