الحوثي: أمريكا والسعودية مسؤولتان عن اغتيال الصماد وستتم محاسبتهما

حمل زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد المالك الحوثي، الولايات المتحدة والسعودية المسؤولية عن اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، وتوعد بأن "هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة".

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وقال الحوثي، في خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "تتحمل قوى العدوان، وعلى رأسها أمريكا والسعودية، المسؤولية القانونية عن ارتكاب هذه الجريمة الفظيعة وكل التبعات والآثار المترتبة عليها".

وأضاف زعيم "أنصار الله" مشددا: "هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة، لا هي ولا سائر الجرائم الفظيعة بحق شعبنا العزيز، ومها جريمة استهداف عرس وحفل زفاف، أمس، في حافظة حجة في بني قيس اسفرن عن استشهاد وجرح العشرات من الأهالي".

وأردف الحوثي: "إن هذه الجريمة، التي استهدفت رمزا وطنيا ورجلا من خيرة رجال هذا البلد، لن تكسر إرادة شعبنا العزيز ولن يتحقق لقوى العدوان بها أي نتيجة لصالحها".

وكشف الحوثي عن بعض تفاصيل اغتيال الصماد، قائلا إنه قتل مع 6 من مرافقيه إثر استهدافه بغارات جوية في الحديدة.

وأوضح الحوثي أن العملية نفذت عقب عودة الصماد من الجامع حيث عقد اجتماعا مع ممثلي السلطة المحلية ووجهاء المحافظة، ولدى وصوله إلى شارع الخمسين في مدينة الحديدة، وبالقرب من جولة الأقرعي خلف فندق قصر الاتحاد، استهدفه وموكبه "طيران العدوان الأمريكي السعودي بـ3 غارات جوية".

المصدر: المسيرة

رفعت سليمان