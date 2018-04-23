غوتيريش يخاطب السوريين الذين فقدوا ثقتهم بالأمم المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يشارك في اجتماع غير رسمي بالسويد لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن الأمم المتحدة لا يمكنها حل كافة المشاكل في سوريا.

وقال غوتيريش في مقابلة مع التلفزيون السويدي، ردا على سؤال حول ما يمكن أن يقوله لهؤلاء الناس الذين فقدوا ثقتهم بالأمم المتحدة بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب في سوريا: "في سوريا، هناك العديد من الجيوش المختلفة، والميليشيات المختلفة، وهناك من يحارب العالم بأسره، وهناك مصالح مختلفة"، مشيرا إلى أن حربا باردة تدور حاليا.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن: "هناك خلافات بين الشيعة والسنة، هناك خلافات أخرى بين أجزاء مختلفة من المنطقة.. فمن الواضح أنه من السذاجة الاعتقاد بأن الأمم المتحدة بإمكانها حل أي من هذه المشاكل بطريقة سحرية، لا سيما عندما يكون مجلس الأمن منقسما إلى هذا الحد".

وفي محاولة لتخطي الانقسامات العميقة بينهم حول إنهاء الأزمة السورية، اجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشكل غير رسمي، يوم السبت الماضي، في مزرعة نائية تقع على الطرف الجنوبي للسويد.

وقد تسببت الأزمة السورية، التي دخلت عامها الثامن، في مقتل مئات الآلاف، ولجوء ملايين السوريين، ولا تزال الحرب مستمرة وسط انقسامات وتضارب للمصالح الإقليمية والدولية.

المصدر: سبوتنيك