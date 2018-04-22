حمدين صباحي: أبو الفتوح تعرض لذبحة صدرية في محبسه

قال المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، على صفحتة الرسمية في موقع فيسبوك، إن عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" المحبوس، تعرض لذبحة صدرية فى محبسه.

من جهته، أصدر حزب "مصر القوية" بيانا، اليوم الأحد، يستنكر فيه ما تعرض أبو الفتوح في محبسه الانفرادي، الذي مر عليه أكثر من 70 يوما، من تنكيل وحرمان من أبسط الحقوق الشخصية، بحد قوله.

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ونقل الحزب عن أسرة أبو الفتوح، أنه تعرض لذبحة صدرية مرتين خلال الأيام الماضية كادت تودي بحياته، دون أدنى تدخل من إدارة السجن لإسعافه أوليا أو نقله إلى أي مستشفى للعلاج، وهو ما يهدد حياته بشكل مباشر، ويصل لدرجة القتل المتعمد، وفق الأعراف والمواثيق الدولية.

ومن جانبه، قال عبد الرحمن هريدي، محامي عبد المنعم أبو الفتوح، إنه يتم عرض موكله على أطباء داخل السجن، ولكن الكشف يكون ظاهريا فقط ،أي بسماعة الطبيب وجهاز ضغط.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أبو الفتوح، في 14 فبراير الماضي، ووجهت له النيابة العامة المصرية اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

ويعد الأمين العام لحزب مصر القوية المعارض عبد المنعم أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة "الإخوان المسلمين" في 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وخاض انتخابات الرئاسة في 2012 وحل في المركز الرابع في جولتها الأولى بعد كل من محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي.

المصدر: وكالات

قدري يوسف